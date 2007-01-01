Мебель для гастробара

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-17%
НовинкаХит
6 690 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
6 690 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, вельвет бежево-серый
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинка
6 890 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
5 290 ₽
Оптовая цена
4
Стул Гаага коричневый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
6 990 ₽19 170 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лофт
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Монако
Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Мартин
Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Битта
Настоящее фото товара Стул Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Фейвори
Настоящее фото товара Стул барный Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
18 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Фейвори
Настоящее фото товара Барный стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
24 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Толо
Настоящее фото товара Барный стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Уни
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул полубарный TEXAS экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул полубарный TEXAS экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Такер барный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер барный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам
Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, венге,, подушка синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер полубарный, венге,, подушка синий велюр
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
125 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
52 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Винный шкаф Cold Vine C18-KST1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
64 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
87 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
97 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
76 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
32 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Демонстрационная полка Cold Vine RW-010
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030
Настоящее фото товара Усиленная полка Cold Vine RW-040, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
5
Усиленная полка Cold Vine RW-040
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
5
Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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