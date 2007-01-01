Мебель для стейк-хаусов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
22 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Лофт
Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт Римми мягкий
Настоящее фото товара Стул Лофт Римми, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Лофт Римми
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт микс средний тонов, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Лофт светлый микс
Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лофт Джимпи
Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт Ларисса
Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лофт Гинди
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Лофт Эрфурт, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лофт Эрфурт
Настоящее фото товара Стул Лофт Удине, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лофт Удине
Настоящее фото товара Стул Лофт Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт Филлах
Настоящее фото товара Стул барный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Лофт Альтрон
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул полубарный Лофт Альтрон
Настоящее фото товара Стул барный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Лофт Терракс
Настоящее фото товара Стул Лофт Додо, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Лофт Додо
Настоящее фото товара Стул Лофт винт, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт винт
Настоящее фото товара Стул Лофт-14, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-14
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-11%
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт-9
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Табурет Лофт-12 М барный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет Лофт-12 Н барный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Табурет Лофт-12 барный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Табурет Лофт-11 барный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Табурет Лофт-11 Н барный
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Бар 1 /МРД
Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бомбей палисандр
Настоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Zig Zag желтый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Zig Zag аквамарин
Настоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Атлас М
Настоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Атлас МН
Настоящее фото товара Слэб Иртыш, произведённого компанией ChiedoCover
69 500 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Иртыш
Настоящее фото товара Кресло Ральф коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ральф коричневое
Настоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
4 470 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Лофт Бенедикт
Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Либре
Настоящее фото товара Стул Лофт Рагува, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт Рагува
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул полубарный Лофт Терракс
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Симпл , произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул полубарный Лофт Симпл
Настоящее фото товара Диван Алеко, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван Алеко
Настоящее фото товара Диван Антверпен, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Антверпен

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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