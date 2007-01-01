Скатерти для ресторанов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover-17%
450 ₽540 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Габардин, прямоугольная
Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.8
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
2 480 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Ричард, круглая
Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть Хельга
Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Лён
Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.9
Скатерть Мати
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
510 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Сатин
Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
1 510 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Saten
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
770 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Ричард
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-17%
450 ₽540 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть Габардин
Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Журавинка
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
770 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Ричард, прямоугольная
Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
980 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Габардин, круглая
Настоящее фото товара Скатерть Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
1 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Элегант

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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