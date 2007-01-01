Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника
Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники мягкие
Стул офисный Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул офисный Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул офисный Самба, кожзам Galaxy black, гальваника
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак
Стул офисный Самба, серая экокожа Light Grey, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге
Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех