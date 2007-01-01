Мебель для блинной

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Молли Дуб
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Молли Вишня
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту 125х74
Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover-19%
НовинкаХит
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венский, орех
Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Венский, бук
Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский, венге
Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венский, белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк красный патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк темно-красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк патина, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк светлый патина
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темный градиент, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк темный градиент
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк желто-коричневый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк желто-коричневый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 350 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
4 690 ₽4 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с патиной черный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк металлический, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 450 ₽2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кроссбэк металлический, белый, черный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк металлический, бронза, черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 450 ₽2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кроссбэк металлический, бронза, черный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк металлический, золото, черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 450 ₽2 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк металлический, золото, черный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк металлический, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 450 ₽2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кроссбэк металлический, серебро, черный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 350 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 350 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 350 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина
Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Молли Венге
Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
59 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденная группа Мюнхен 4
Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
66 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Бремен 4
Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
85 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденная группа Бремен 6
Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Флоренц
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденная группа Лофт 4
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй желтый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Баттерфляй желтый, бук
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй черный, бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Баттерфляй черный, бук
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй АР коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Баттерфляй АР коричневый
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй АР оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Баттерфляй АР оранжевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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