Мебель для бистро

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол-трансформер Лерида орех
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
2 040 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Милан
Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
НовинкаХит
3 990 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул уличный из реек сосны, темный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Настоящее фото товара Стул Сиена белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена белый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Титан, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 630 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Настоящее фото товара Стул Шоле желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Шоле желтый
Настоящее фото товара Стул Шоле белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Шоле белый
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Сиена голубой, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Версаль черный, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль белый, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Версаль черный, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Версаль белый, белый каркас
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Версаль белый, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль черный, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Родез белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Родез белый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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