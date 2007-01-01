Мебель для музыкальной школы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 890 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван классический
Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 890 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Simple
Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-32%
13 690 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Винтаж
Настоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дублин
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 690 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 540 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 630 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый
Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Такер, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
НовинкаХит
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер, светло-серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Такер, красный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, синий деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, голубой деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, бежевый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер, золото деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Такер, коричневый деревянный
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Изо GTS
Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо Net
Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо PL
Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Форум
Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо СТ
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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