Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
49 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 2Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 3Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 4Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 5Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - фото 6Видеообзор подушек на стулья - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover
+11Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см производства ChiedoCover

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

Артикул: CH-000-665
49 оценок
Основные характеристики
  • Толщина20 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый
Фотография товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Наполнитель: поролон

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина20 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 20
590
Шенилл 20
590
Жаккард 20
550
Кожзам 20
650
Журавинка 20
550
Ричард 20
610
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1000-0001000-000
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Черный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Черный, деревянный

307
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

451
  • прозрачный
  • белый
В наличии 638 шт.
Фотография товара Стул Кьявари Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Белый, пластиковый

303
  • прозрачный
  • белый
В наличии 714 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный

10
  • коричневый
  • венге
  • белый

Другие товары из раздела декор стульев

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор

47
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая

35
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный

36
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

47
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный

49
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий

46
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая

44

Товар в корзине

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
от 590
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Черный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Черный, деревянный

307
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

451
  • прозрачный
  • белый
В наличии 638 шт.
Фотография товара Стул Кьявари Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Белый, пластиковый

303
  • прозрачный
  • белый
В наличии 714 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный

10
  • коричневый
  • венге
  • белый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности