Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: пластик PP с мягким сиденьем из экокожи
Материал каркаса: хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39*34
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 39*40
Высота сиденья от пола, см.: 64-86
Высота стула общая, см.: 71-93
Высота спинки, см.: 10
Диаметр основания, мм.: 385
Вес стула нетто, кг.: 5.5
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.65
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.1
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина400 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг