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Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный
6 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 1Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 2Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 3Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 4Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 5Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 6Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 7Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 8Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 9Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный - фото 10

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

Артикул: CH-051-437
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Глубина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Вес13.91 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки15.4 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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