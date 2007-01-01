Характеристики товара
Описание
Сбалансированный дизайн стула Bonni сочетает высокий комфорт и долговечность. Овальное сиденье из прочной экокожи приподнимается по краям, обеспечивая удобную посадку. Черная металлическая рама поддерживает гнутую спинку из дерева. Которая отвечает за опору корпуса. Четыре ножки из металла дополнительно укреплены перекладиной, которую можно использовать как подставку для ног. Закругленные края придают модели эргономичность, безопасность, пластичность.
Эстетика стула Bonni напоминает культовый образ стула-«муравья». Минималистичный, вневременной, универсальный, с продуманной детализацией. Визуально легкая конструкция и оригинальный внешний вид делают его подходящим как для домашних, так и для коммерческих локаций.
Материал обивки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева в дубовом шпоне черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.24 м3