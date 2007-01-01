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Настоящее фото товара Стул барный Mist, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Mist, серо-зеленый
26 оценок
4 49044
7 990 ₽
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Стул барный Mist, серо-зеленый - фото 1Стул барный Mist, серо-зеленый - фото 2Стул барный Mist, серо-зеленый - фото 3Стул барный Mist, серо-зеленый - фото 4Стул барный Mist, серо-зеленый - фото 5
Распродажа

Стул барный Mist, серо-зеленый

Артикул: CH-052-073
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Mist пластиковое сиденье, серо-зеленый, ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый, серый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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