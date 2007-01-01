Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья750 мм
- Тип ножеккрутящаяся основа
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром
Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой
Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс