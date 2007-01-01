Товар в корзине. Перейти
Стул Terra Bar cross conus барный, серый - фото 1

Стул Terra Bar cross conus барный, серый

Артикул: CH-072-334
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Nevis 360 град поворот с возвратом, серый шенилл, черный
Фотография товара Стул Nevis 360 град поворот с возвратом, серый шенилл, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Mode 360 капучино, велюр, черный
Фотография товара Стул Mode 360 капучино, велюр, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела барные стулья

Товар в корзине

Стул Terra Bar cross conus барный, серый
Стул Terra Bar cross conus барный, серый
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности