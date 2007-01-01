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Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс
47 оценок
3 19029
4 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 1Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 2Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 3Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 4Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 5Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 6Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 7Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс - фото 8
Распродажа

Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс

Артикул: CH-035-851
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина340 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 34,5; Глубина - 46; Высота - 103; Ширина сиденья - 33; Глубина сиденья - 33; Высота сиденья - 79,5;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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