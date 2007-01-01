Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина460 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья790 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал ножекметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки1040 мм
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет