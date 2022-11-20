Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина340,5 мм
- Глубина460 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес4 кг
- Объем0.16 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Cтул Чили полубарный
Cтул Чили барный
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Табурет Бруно барный
Табурет Эден барный
Табурет Эден полубарный
Барный стул РЕСЕН, черная кожаВ наличии 23 шт.
Патрик 20мм с подлокотниками
Дорожка для стола, мати
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой черный глянцевыйВ наличии 69 шт.
Табурет Лофт, черный каркас, белая экокожа
Стул полубарный Коналл, экокожа серая, 60 см
Стул Осло велюр капучиноВ наличии 5 шт.
Барный стул Анкара бежевый/ черный
Барный стул Paskal, черная экокожа
Стул барный Дежавю Б
Барный Стул ВОЛНА, бежевыйВ наличии 31 шт.
Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 смВ наличии 4 шт.
Стул барный William, бархат бежевый / черный конус
Стул Магриб барный темно-серый бархат ножки черные
Барный стул Стэн, красная кожаВ наличии 8 шт.
Барный стул Стэн, черная кожа
Стул барный София, темно-серый, цвет основания черныйВ наличии 30 шт.