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Тележка лофт Grand - фото 1

Тележка лофт Grand

Артикул: CH-067-197
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота890 мм
  • Вес57 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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