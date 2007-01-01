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Настоящее фото товара Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа
42 оценки
21 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 1Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 2Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 3Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 4Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 5

Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-034-637
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нежность линий барного стула Тревизо добавит в интерьер кухни или бара изысканную элегантность. Выбранное дизайнером цветовое исполнение и сочетание разных фактур (тканевая обивка со вставкой из экокожи на сидении) ‒ идеальная комбинация для экспериментов в интерьере от минимализма до хай-тек. Благодаря основанию из металла (четыре конусообразные ножки усилены тремя перекладинами) стул обладает повышенной прочностью и устойчивостью.

Высота ножек:76 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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