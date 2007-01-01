Характеристики товара
Описание
Нежность линий барного стула Тревизо добавит в интерьер кухни или бара изысканную элегантность. Выбранное дизайнером цветовое исполнение и сочетание разных фактур (тканевая обивка со вставкой из экокожи на сидении) ‒ идеальная комбинация для экспериментов в интерьере от минимализма до хай-тек. Благодаря основанию из металла (четыре конусообразные ножки усилены тремя перекладинами) стул обладает повышенной прочностью и устойчивостью.
Высота ножек:76 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина530 мм
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет