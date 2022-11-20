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Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 1Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 2Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 3Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 4Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа - фото 5

Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-034-637
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нежность линий барного стула Тревизо добавит в интерьер кухни или бара изысканную элегантность. Выбранное дизайнером цветовое исполнение и сочетание разных фактур (тканевая обивка со вставкой из экокожи на сидении) ‒ идеальная комбинация для экспериментов в интерьере от минимализма до хай-тек. Благодаря основанию из металла (четыре конусообразные ножки усилены тремя перекладинами) стул обладает повышенной прочностью и устойчивостью.


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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота1030 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветкоричневый

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