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Зеркало Шерман Gold

Артикул: CH-048-717
41 оценка
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Зеркало Марайа Gold

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460/750 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота800/1240 мм
  • Материалдерево, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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