Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490/600 мм
- Глубина50 мм
- Высота1000/1300 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло
- Цветсеребряный
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