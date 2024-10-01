Товар в корзине. Перейти
Зеркало Велингтон, прямоугольное - фото 1

Зеркало Велингтон, прямоугольное

Артикул: CH-048-776
39 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало в раме Вернер
Фотография товара Зеркало в раме Вернер от компании ChiedoCover.
Следующий Зеркало в раме Матильда
Фотография товара Зеркало в раме Матильда от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1000 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебристой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от83 890

Прямоугольное зеркало в серебристой раме

41
Настоящее фото товара Зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от81 790

Зеркало в золотой оправе

30
Настоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900

Гримерное зеркало с освещением

36
Фотография товара Зеркало-солнце Бланш, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало-солнце Бланш, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Зеркало-солнце Бланш, золото

33
Настоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена

Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом

34
Фотография товара Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена

Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold

30
Фотография товара Напольное зеркало "Вустер" silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало "Вустер" silver, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена

Напольное зеркало "Вустер" silver

31
Фотография товара Зеркало Гийом silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Гийом silver, произведённого компанией ChiedoCover
от38 390
Оптовая цена

Зеркало Гийом silver

45
Фотография товара Зеркало в раме "Фултон" silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме "Фултон" silver, произведённого компанией ChiedoCover
от42 590
Оптовая цена

Зеркало в раме "Фултон" silver

48
Фотография товара Зеркало, Wasser kraft, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало, Wasser kraft, black , произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Зеркало, Wasser kraft, black

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Часы настольные 01065

49
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Часы настольные 01059

39
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Часы настенные 01054

39
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01064, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290

Часы настенные 01064

49
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01076, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390

Часы напольные 01076

42
Настоящее фото товара Часы настенные 01066, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Часы настенные 01066

45
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01067, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Часы настенные 01067

45
В наличии 13 шт.
Фотография товара Часы лофт настольные «Двутавр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы лофт настольные «Двутавр», произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Часы лофт настольные «Двутавр»

45
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало в серебристой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990

Зеркало в серебристой раме

48
Фотография товара Напольное зерало Пабло Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зерало Пабло Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990
Оптовая цена

Напольное зерало Пабло Gold

37
Фотография товара Зеркало Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Зеркало Гэтсби

34
Фотография товара Напольное зеркало Дилан Florentine Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало Дилан Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от100 990
Оптовая цена

Напольное зеркало Дилан Florentine Silver

49
Фотография товара Зеркало Лексингтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Лексингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Зеркало Лексингтон

37
Фотография товара Зеркало в раме Тревизо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Тревизо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Зеркало в раме Тревизо

48
Настоящее фото товара Зеркало в раме "Глостер", произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Зеркало в раме "Глостер"

41
Фотография товара Зеркальная композиция "Роулинг" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркальная композиция "Роулинг", произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Зеркальная композиция "Роулинг"

37
Фотография товара Напольное зеркало "Аткинс" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало "Аткинс", произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена

Напольное зеркало "Аткинс"

32
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от24 190

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft

15

Товар в корзине

Зеркало Велингтон, прямоугольное
Зеркало Велингтон, прямоугольное
от 34 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Часы настольные 01065

49
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Часы настольные 01059

39
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Часы настенные 01054

39
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.