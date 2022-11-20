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Зеркало в раме Тревизо - фото 1Зеркало в раме Тревизо - фото 2

Зеркало в раме Тревизо

Артикул: CH-048-722
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600/900 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота850/1150 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный, серебряный

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