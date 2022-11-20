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Зеркало поворотное

Артикул: CH-050-083
15 оценок
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Тумба лофт Торето
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Тумба лофт Торето

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1440 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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