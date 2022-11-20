Товар в корзине. Перейти
Гарнитур Грипсхольм, венге - фото 1Гарнитур Грипсхольм, венге - фото 2Гарнитур Грипсхольм, венге - фото 3

Гарнитур Грипсхольм, венге

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кожаный диван Чикаго
Кожаный диван Чикаго
Следующий Софа Анника
Кожаный диван Чикаго

Характеристики товара

Описание

Cтол-скамья для пикника, большого семейного обеда или оборудования бани. Размер столешницы 150х80 см. При длине 1,5 м он комфортно разместит 6 человек на откидных лавках, а при размещении по торцам стола - еще от двух до четырех человек. Окрашен в цвет палисандр.
Будьте, пожалуйста, осторожны садясь за стол - если, к примеру, 3 человека весом около 100 кг каждый одновременно расположатся на одной лавке, то стол может опрокинуться.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке. Пиковая нагрузка 300 кг.

Вес: 37,22 кг
Высота: 75 см
Ширина: 150 см
Длина: 150 см
Упаковка (Д*Ш*В): 150х80х10 см
Упаковка (объем): 0,120 м3
Упаковка (вес): 37,58 кг
Площадь покраски: 7,30 м2
Высота сиденья: 45 см
Ширина сиденья: 150 см
Длина сиденья: 29 см


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1500 мм
  • Длина1500 мм
  • Вес37,2 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
8

Стол Милтон + 6 стульев Амарант

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Стол Милтон + 6 стульев Пекин

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
6

Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
8

Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
5

Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт

Набор журнальный столиков АгатаНастоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
14

Набор журнальный столиков Агата

В наличии 69 шт.
Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Обеденная группа LuarНастоящее фото товара Обеденная группа Luar, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена
12

Обеденная группа Luar

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20ммНастоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
15

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25ммНастоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
5

Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол круглый 1,0 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
15

Стол круглый 1,0 раздвижной

Настоящее фото товара Стол круглый 1,26 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
14

Стол круглый 1,26 раздвижной

Настоящее фото товара Стол Прима, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
7

Стол Прима

Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Стол Пальмира

Настоящее фото товара Стол раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 250
Оптовая цена
14

Стол раздвижной

Стол журнальный Д3Настоящее фото товара Стол журнальный Д3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
10

Стол журнальный Д3

Стол Лидер 1, 1200x800Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29020
4 090 ₽
99Хит

Стол Лидер 1, 1200x800

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди