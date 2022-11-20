Характеристики товара
Описание
Cтол-скамья для пикника, большого семейного обеда или оборудования бани. Размер столешницы 150х80см. При длине 1,5 м он комфортно разместит 6 человек на откидных лавках, а при размещении по торцам стола - еще от двух до четырех человек. Изделие неокрашенное.
Будьте, пожалуйста, осторожны садясь за стол - если, к примеру, 3 человека весом около 100 кг каждый одновременно расположатся на одной лавке, то стол может опрокинуться.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке. Пиковая нагрузка 300 кг.
Вес: 37,22 кг
Высота: 75 см
Ширина: 150 см
Длина: 150 см
Упаковка (Д*Ш*В): 150x80x10 см
Упаковка (объем): 0,120 м3
Упаковка (вес): 37,58 кг
Площадь покраски: 7,30 м2
Высота сиденья: 45 см
Ширина сиденья: 150 см
Длина сиденья: 29 см
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1500 мм
- Длина1500 мм
- Вес37,2 кг