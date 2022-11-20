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Чехол 110, габардин

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Чехол 41, габардин белый
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Чехол 41, габардин белый

Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

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Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Плотность190/200 г/м²
  • Цветбелый

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Индивидуальный заказ

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