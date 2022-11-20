Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны

11 оценок

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Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны

4.5
181 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Следующий Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 160х80, 1

Кресло, 2

Диван, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

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