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Комплект барный Лофт 30

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Стол Opti

Характеристики товара

Описание

В комплект входит: стол (ВхШхГ 1000х1500х450), 2 табуерта (ВхШхГ 750х400х400)

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

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