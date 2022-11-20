Характеристики товара
Описание
В комплект входит: стол (ВхШхГ 1000х1500х450), 2 табуерта (ВхШхГ 750х400х400)
Основные характеристики
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
В комплект входит: стол (ВхШхГ 1000х1500х450), 2 табуерта (ВхШхГ 750х400х400)
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