Комплект для отдыха Терраса на 8 персоны

5 оценок

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Комплект для отдыха Терраса на 8 персоны

4.6
153 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

  • Диван, 2
  • Кресла, 4
  • Журнальный стол, 1
  • Мягкое сидение (комплект)

Комплект для отдыха «Терраса» – два дивана, четыре кресла и журнальный столик – придётся по душе даже самому привередливому ценителю плетёной мебели. Он идеально подходит для открытых террас и веранды загородного дома или патио на загнем дворике. Удобная посадка и широкие подлокотники изделий позволяют полностью расслабиться телу после изнуряющего рабочего дня. А благодаря журнальному столику все необходимые предметы – пульт от телевизора, телефон, любимая книга или чашечка свежего чая – у вас всегда будут под рукой.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый
  • Материал подстольяротанг
  • Материалротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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