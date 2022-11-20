В комплект входят:
Комплект для отдыха «Терраса» – два дивана, четыре кресла и журнальный столик – придётся по душе даже самому привередливому ценителю плетёной мебели. Он идеально подходит для открытых террас и веранды загородного дома или патио на загнем дворике. Удобная посадка и широкие подлокотники изделий позволяют полностью расслабиться телу после изнуряющего рабочего дня. А благодаря журнальному столику все необходимые предметы – пульт от телевизора, телефон, любимая книга или чашечка свежего чая – у вас всегда будут под рукой.
Комплект для отдыха Вояж на 4 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны
Комплект для отдыха Лаунж на 5 персоны
Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон
Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны
Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны