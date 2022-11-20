Характеристики товара
Описание
В комплекте
- Стол, 120х80: 1 шт
- Стул: 4 шт
- Мягкое сидение (комплект)
Основные характеристики
- Материал каркасаротанг
- Цветбежевый
В комплекте
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Lazzoli 3802
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)
Стул Freames серый
Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди