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Обеденная группа Терраса, на 4 персоны - фото 1Обеденная группа Терраса, на 4 персоны - фото 2Обеденная группа Терраса, на 4 персоны - фото 3

Обеденная группа Терраса, на 4 персоны

14 оценок
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Пуф Лаунж 40х40, плетеный
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Пуф Лаунж 40х40, плетеный

Характеристики товара

Описание

В комплекте

  • Стол, 120х80: 1 шт
  • Стул: 4 шт
  • Мягкое сидение (комплект)
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Основные характеристики

  • Материал каркасаротанг
  • Цветбежевый

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