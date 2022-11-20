В комплект входят:
Стол, 80х80, 1
Кресло, 2
Мягкое сидение (подушка), 2
Компактный обеденный комплект «Фоджа» из искусственного ротанга включает два штабелируемых кресла и круглый столик. Такой комплект подойдёт для небольших пространств, например, балконов в обычных городских квартирах или маленьких уютных кафе.
Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон