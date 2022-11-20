Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны

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Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны

4.1
48 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Кресло, 2

Мягкое сидение (подушка), 2


Компактный обеденный комплект «Фоджа» из искусственного ротанга включает два штабелируемых кресла и круглый столик. Такой комплект подойдёт для небольших пространств, например, балконов в обычных городских квартирах или маленьких уютных кафе.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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