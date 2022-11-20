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Комплект уличной мебели Прованс

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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 840х840х750
стул: 539х628х918
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : антрацит
Материал поверхности : сетка просечно-вытяжная
Комплектация : стол, 4 стула
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

27,1 кг / 0,411 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки27.10 кг

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