Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 20 mm, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Вес: 31,22 кг
Высота: 62 см
Ширина: 66 см
Длина: 112 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120х70х23 см
Упаковка (объем): 0,193 м3
Упаковка (вес): 31,98 кг
Площадь покраски: 9,36 м2
Основные характеристики
- Вес31.2 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый