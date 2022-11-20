Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон

9 оценок

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Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон

4.6
153 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
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Обеденный комплект Вояж, на 7 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Угловая секция, 1

Угловой диван, правый, 1

Угловой диван, левый, 1

Стол, 80x80, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1


Модульный обеденный комплект из искусственного ротанга «Вояж» заменит привычный кухонный уголок. Вы с лёгкостью разместите за столом всю семью! К тому же, этот «уголок» не требует особого ухода, не боится воды и больших нагрузок.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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