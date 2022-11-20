В комплект входят:
Угловая секция, 1
Угловой диван, правый, 1
Угловой диван, левый, 1
Стол, 80x80, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Модульный обеденный комплект из искусственного ротанга «Вояж» заменит привычный кухонный уголок. Вы с лёгкостью разместите за столом всю семью! К тому же, этот «уголок» не требует особого ухода, не боится воды и больших нагрузок.
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны
Обеденный комплект Куб, на 4 персоны
Обеденный комплект Пикник, на 6 персон
Барный комплект Модерн, на 6 персон
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны
Комплект для отдыха Лаунж, на 6 персон