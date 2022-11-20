В комплект входят:
Стол круглый, 120x120, 1
Кресло, 4
Мягкое сидение (подушка)
Обеденный комплект «Веранда» – круглый стол и 4 кресла – подойдёт для столовой и обеденной зоны просторной квартиры, террасы и веранды загородного дома, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании в нём можно провести не один час.
Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны
Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Гинза, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон