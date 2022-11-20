Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны

5 оценок

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Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны

4.2
116 290 ₽
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Шезлонг Ворсма, 10 позиций
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Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол круглый, 120x120, 1

Кресло, 4

Мягкое сидение (подушка)

Обеденный комплект «Веранда» – круглый стол и 4 кресла – подойдёт для столовой и обеденной зоны просторной квартиры, террасы и веранды загородного дома, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании в нём можно провести не один час.

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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