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Комплект Флорида, слоновая кость - фото 1

Комплект Флорида, слоновая кость

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Комплект Флорида, гранит

Характеристики товара

Описание

Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из низкого стола, 2-х местного дивана и двух кресел.

Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. В комплект входят подушки для кресел и дивана со съемными чехлами из износоустойчивого материала. Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.

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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина1300 мм
  • Вес51 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, текстиль.
  • Количество мест5
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки1.51 м3
  • Вес упаковки51 кг

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