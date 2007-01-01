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Настоящее фото товара Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница
53 оценки
43 390
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Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница - фото 1Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница - фото 2

Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница

Артикул: CH-027-818
53 оценки
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели T286A/Y137C-W53 Brown (4+1)

В составе комплекта: стол и 4 кресла. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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