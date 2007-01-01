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Лаундж зона Lima

Артикул: CH-068-692
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели для сада Самос - это стильное и функциональное решение для вашего сада, дачи, сауны или бассейна. Мебель выполнена из алюминия с порошковым покрытием, имитирующим дерево, что обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению и внешним воздействиям. Спинка и сидение оплетены роупом диаметром 6 мм светло-серого цвета, что придает мебели современный и стильный вид. Комплект включает в себя два комфортабельных кресла, двухместный диван-софу и журнальный столик. На кресла и диван предусмотрены подушки толщиной 5 см со съемными чехлами, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании. Столешница журнального стола изготовлена из 5-миллиметрового керамогранита с отделкой под камень, что придает столу элегантный вид. Вместимость комплекта составляет 4 персоны. Мебель Самос выполнена в сером цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Комплект устойчив к влаге, что делает его удобным для использования на улице.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1350 мм
  • Объём упаковки0.86 м3

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Товар в корзине

Лаундж зона Lima
Лаундж зона Lima
от 138 690
В корзине

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