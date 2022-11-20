Обеденный комплект Океаник, на 6 персон

7 оценок

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Обеденный комплект Океаник, на 6 персон

4.9
127 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 160х80 см, 1

Кресло, 6

Мягкое сидение (подушка), 6


Обеденный комплект «Океаник» – обеденный стол с шестью креслами – отличное решение для летней веранды частного дома, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов.
Дизайн комплекта выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и практичность.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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