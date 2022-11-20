В комплект входят:
Стол, 160х80 см, 1
Кресло, 6
Мягкое сидение (подушка), 6
Обеденный комплект «Океаник» – обеденный стол с шестью креслами – отличное решение для летней веранды частного дома, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов.
Дизайн комплекта выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и практичность.
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон
Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set