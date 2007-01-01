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Комплект Side

Артикул: CH-073-303
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий

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