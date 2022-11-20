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Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-136
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект FIONA станет отличным решением для тех, кто предпочитает проводить летние вечера на улице в кругу друзей и семьи! Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях.

В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение из искусственного ротанга серого цвета – современного синтетического материала, который:

точно имитирует фактуру натуральной тропической лианы;

не подвержен гниению при контактах с водой;

сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.

Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы!

В комплект входят:

- 6 комфортабельных кресел с подлокотниками, высокими спинками и мягкими подушками;

- большой обеденный стол со столешницей из закаленного стекла.

Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий.

Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.

ШиринаГлубинаВысота
Обеденный стол1600900740
Обеденное кресло580600890
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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