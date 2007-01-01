Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект FIONA станет отличным решением для тех, кто предпочитает проводить летние вечера на улице в кругу друзей и семьи! Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях.
В основе каждого представленного в наборе предмета лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря чему мебель прослужит долго.
В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение из искусственного ротанга серого цвета – современного синтетического материала, который:
точно имитирует фактуру натуральной тропической лианы;
не подвержен гниению при контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы!
В комплект входят:
Обеденный стол: 60x90x74 см
Кресло: 58х60х89 см
Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий.
Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.
Упаковка: 4 места
Стол: 162х11х82 см
Кресла (3уп по 2шт): 85х64х112 см
Вес: 78 кг
Объем: 2 куб. м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет