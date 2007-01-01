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Настоящее фото товара Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга
7 оценок
94 690
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Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 1Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 2Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 3Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 4Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 5Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга - фото 6

Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-136
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект FIONA станет отличным решением для тех, кто предпочитает проводить летние вечера на улице в кругу друзей и семьи! Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях.

В основе каждого представленного в наборе предмета лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря чему мебель прослужит долго.

В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение из искусственного ротанга серого цвета – современного синтетического материала, который:

точно имитирует фактуру натуральной тропической лианы;

не подвержен гниению при контактах с водой;

сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.

Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы!

В комплект входят:

Обеденный стол: 60x90x74 см

Кресло: 58х60х89 см

Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий.

Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.

Упаковка: 4 места

Стол: 162х11х82 см

Кресла (3уп по 2шт): 85х64х112 см

Вес: 78 кг

Объем: 2 куб. м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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