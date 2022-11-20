Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект FIONA станет отличным решением для тех, кто предпочитает проводить летние вечера на улице в кругу друзей и семьи! Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях.
В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение из искусственного ротанга серого цвета – современного синтетического материала, который:
точно имитирует фактуру натуральной тропической лианы;
не подвержен гниению при контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Благодаря качественным и долговечным материалам обеденный комплект FIONA станет надежным спутником Вашей загородной жизни на долгие годы!
В комплект входят:
- 6 комфортабельных кресел с подлокотниками, высокими спинками и мягкими подушками;
- большой обеденный стол со столешницей из закаленного стекла.
Съемные чехлы для подушек серого цвета изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не подвержена изменению от погодных условий.
Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков - преимущества комплекта. Этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом на Вашем участке.
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Обеденный стол
|1600
|900
|740
|Обеденное кресло
|580
|600
|890
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияКитай