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Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 1Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 2Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 3Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 4Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 5Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 6Комплект для отдыха Тренто на 6 персон - фото 7

Комплект для отдыха Тренто на 6 персон

Артикул: CH-073-432
12 оценок
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Фотография товара Обеденная группа Тренто на 4 персоны от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Комплект для отдыха Тренто на 5 персон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий

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Товар в корзине

Комплект для отдыха Тренто на 6 персон
Комплект для отдыха Тренто на 6 персон
316 690
В корзине

С этим товаром покупают