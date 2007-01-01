Товар в корзине. Перейти
Комплект Bianco - фото 1

Комплект Bianco

Артикул: CH-073-301
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Palermo
Фотография товара Комплект Palermo от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Джела люкс
Фотография товара Комплект Джела люкс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект Bianco
Комплект Bianco
167 290
В корзине

С этим товаром покупают