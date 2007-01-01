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Настоящее фото товара Мулетон из непромокаемой махры, произведённого компанией ChiedoCover
Мулетон из непромокаемой махры
41 оценка
70030
990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Мулетон из непромокаемой махры - фото 1Мулетон из непромокаемой махры - фото 2Мулетон из непромокаемой махры - фото 3
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Мулетон из непромокаемой махры

Артикул: CH-001-215
41 оценка
Основные характеристики
  • Материалмулетон
  • Цветбелый
  • Фактура тканиБез рисунка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мулетон – это незаменимый аксессуар для предприятий Хорека, который защищает столешницу от повреждений, продлевая срок службы мебели. Он предотвращает появление царапин, сколов и пятен, а также создает комфортные условия для гостей. Идеально подходит для ресторанов, кафе, баров и отелей, помогая поддерживать высокие стандарты сервировки.

Преимущества:

Защита и долговечность: оберегает поверхность стола от механических повреждений, влаги и высоких температур.

Комфорт и бесшумность: смягчает поверхность, снижая шум от посуды и обеспечивая удобство для гостей.

Влагостойкость и термостойкость: защищает столешницы от горячих блюд и пролитых жидкостей.

Эстетика и практичность: создает ровную основу для скатерти, придавая сервировке элегантный и профессиональный вид.

Простота в уходе: легко чистится, быстро сохнет и не теряет своих свойств даже при интенсивном использовании.

Выгодные оптовые условия: широкий выбор размеров и форм, доступных для оптовых закупок, что снижает расходы на оснащение заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалмулетон
  • Цветбелый
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размермм Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
900x600 660 860
1200x600 690 890
1200x800 790 1030
1500x800 840 1100
1500x900 870 1130
1800x800 860 1120
1800x900 890 1160
D 1200 940 1220
D 1500 1140 1480
D 1800 1340 1740
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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