Характеристики товара
Описание
Мулетон – это незаменимый аксессуар для предприятий Хорека, который защищает столешницу от повреждений, продлевая срок службы мебели. Он предотвращает появление царапин, сколов и пятен, а также создает комфортные условия для гостей. Идеально подходит для ресторанов, кафе, баров и отелей, помогая поддерживать высокие стандарты сервировки.
Преимущества:
Защита и долговечность: оберегает поверхность стола от механических повреждений, влаги и высоких температур.
Комфорт и бесшумность: смягчает поверхность, снижая шум от посуды и обеспечивая удобство для гостей.
Влагостойкость и термостойкость: защищает столешницы от горячих блюд и пролитых жидкостей.
Эстетика и практичность: создает ровную основу для скатерти, придавая сервировке элегантный и профессиональный вид.
Простота в уходе: легко чистится, быстро сохнет и не теряет своих свойств даже при интенсивном использовании.
Выгодные оптовые условия: широкий выбор размеров и форм, доступных для оптовых закупок, что снижает расходы на оснащение заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалмулетон
- Цветбелый
- Фактура тканиБез рисунка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет