Характеристики товара
Описание
Изделие фиксируется путем затягивания края мулетона под столешницу по всему периметру.
Изделие фиксируется путем затягивания края мулетона под столешницу по всему периметру.
|Размермм
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|900x600
|660
|860
|1200x600
|690
|890
|1200x800
|790
|1030
|1500x800
|840
|1100
|1500x900
|870
|1130
|1800x800
|860
|1120
|1800x900
|890
|1160
|D 1200
|940
|1220
|D 1500
|1140
|1480
|D 1800
|1340
|1740
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Стеновые панели Кемптон
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Покрывало PMP-18
Комплект Salemo set with 3 seat sofa
Скамья Шевалье 4