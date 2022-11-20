Мулетон из непромокаемой махры

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мулетон прорезиненный
Мулетон прорезиненный
Следующий Мулетон двусторонний
Мулетон прорезиненный

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Изделие фиксируется путем затягивания края мулетона под столешницу по всему периметру.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Размермм Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
900x600 660 860
1200x600 690 890
1200x800 790 1030
1500x800 840 1100
1500x900 870 1130
1800x800 860 1120
1800x900 890 1160
D 1200 940 1220
D 1500 1140 1480
D 1800 1340 1740

Другие товары из раздела мулетоны оптом

Мулетон двусторонний плотныйНастоящее фото товара Мулетон двусторонний плотный, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
13

Мулетон двусторонний плотный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1279ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Подстолье хромированное 1279ЕМ

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
5

Стеновые панели Кемптон

Настоящее фото товара Стойка JETBELT SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Стойка JETBELT SLIM

Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
13

Стойка LEURBARRIER

Настоящее фото товара Покрывало PMP-18, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
6

Покрывало PMP-18

Настоящее фото товара Комплект Salemo set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от92 290
Оптовая цена
7

Комплект Salemo set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Скамья Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена
5

Скамья Шевалье 4