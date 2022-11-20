Характеристики товара
Описание
Сборка: 1 к 3
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
Сборка: 1 к 3
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
|Сборка
|Ткань
|Оптовая цена руб
|1к3
|габардин
|990
|1к3
|журавинка
|1950
|1к3
|ричард
|2540
Наперон с бортиком 01
Наперон с бортиком 02
Наперон с бортиком 03
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, голубая
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Фуршетная юбка 02, синяя
Фуршетная юбка 01, красная
Фуршетная юбка односторонняя
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Наперон с бортиком 04
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стол Лидер 9
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Ткань Арш, жаккард
Ткань Tempo, рогожка
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Фуршетная юбка 02, зеленая
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Столешница слэб Мантеко
Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см