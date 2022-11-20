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Фуршетная юбка 02

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2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
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1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Сборка: 1 к 3

Материал: габардин / журавинка / ричард

Цена зависит от высоты стола

Цвет может быть любым

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Варианты размеров

Сборка Ткань Оптовая цена руб
1к3 габардин 990
1к3 журавинка 1950
1к3 ричард 2540

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