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Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость - фото 1Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость - фото 2Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость - фото 3

Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость

Артикул: CH-052-985
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7,5 кг
  • ОбивкаLaguna 795
  • Каркасмассив березы
  • Цветбежевый, синий, белый

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