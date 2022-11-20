Кресло IMOLA, золотисто-бежевый

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Кресло Балатон 177

Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Imola: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой»

Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Imola.Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке»

Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Imola!

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Ширина895 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка250 кг

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