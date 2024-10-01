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Кресло Маликет бескаркасное - фото 1Кресло Маликет бескаркасное - фото 2

Кресло Маликет бескаркасное

Артикул: CH-010-750
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данное кресло сшито таким образом, что Вам не придется постоянно поправлять его, придавая удобную форму. Высокая посадка и зафиксированная спинка делают данную модель более удобной и комфортной. Стильный дизайн кресла подчеркивает исполнение из высококачественной экокожи.
По бокам кресла расположены кармашки, куда можно положить книги, журналы и другие предметы, нужные под рукой.

Для удобства досыпки наполнителя на кресле имеется специальный клапан на молнии.
Отверстия (люверсы) для отвода воздуха, исключают разрыв ткани при резкой посадке на кресло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Высота900 мм

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