Характеристики товара
Описание
Подлокотники - Пластик
Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань Стандарт\экокожа PU; цвет - черный, серый
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань стандарт
- Наполнительпоролон
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия