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Кресло офисное Геба V, хром

Артикул: CH-051-427
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - Пластик

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань Стандарт\экокожа PU; цвет - черный, серыйЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань стандарт
  • Наполнительпоролон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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