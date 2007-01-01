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Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Самбука
47 оценок
14 690
Товар в корзине. Перейти
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Полукресло Самбука

Артикул: CH-000-997
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Самбука - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.

Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.

Преимущества:

- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес10,3 кг
  • Материал сиденьявелюр, гобелен
  • Цветголубой, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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