Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Высота890 мм
- Материалметалл, экокожа
- Материал каркасаметалл
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Halmar verdi, белый
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка
Комплект мебели Банкетный
Стол складной Монифит
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Стол ЛИРА/180, 1600x1100
Стол ЛИРА-1, 1400x900
Стол ЛИРА-3, 1600x1100
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло