Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 1Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 2Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 3Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 4Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 5

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

Артикул: CH-052-470
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло обеденное Liberty Ткань Серый
Кресло обеденное Liberty Ткань Серый
Следующий Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый
Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
55

Кресло поворотное Калипсо

Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена
32

Кресло Изабела

Настоящее фото товара Кресло Серена, лещина, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
49

Кресло Серена, лещина

Настоящее фото товара Кресло Ланция, произведённого компанией ChiedoCover
от71 280
Оптовая цена
41

Кресло Ланция

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
39

Кресло Призма

Настоящее фото товара Кресло Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
45

Кресло Квадрат

Настоящее фото товара Кресло Бонд, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
48

Кресло Бонд

Настоящее фото товара Кресло Жемчуг, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена
31

Кресло Жемчуг

Настоящее фото товара Кресло Роза, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
30

Кресло Роза

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
49

Кресло Маиро

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Чехол для стола 19Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
30

Чехол для стола 19

Чехол для стола 14Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
33

Чехол для стола 14

Чехол 22 для коктейльного стола, золотойНастоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
42

Чехол 22 для коктейльного стола, золотой

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
36

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Сиенна, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
34

Кресло Сиенна

Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
45

Кресло Статус

Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожаНастоящее фото товара Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
31

Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа

Настоящее фото товара Кресло Ana, произведённого компанией ChiedoCover
от67 990
Оптовая цена
32

Кресло Ana

Кресло Egg Vernen темно-сероеНастоящее фото товара Кресло Egg Vernen темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
31

Кресло Egg Vernen темно-серое

Настоящее фото товара Кресло Passo горчичное, произведённого компанией ChiedoCover
от81 990
Оптовая цена
40

Кресло Passo горчичное

Кресло Flemming, желтыйНастоящее фото товара Кресло Flemming, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
35

Кресло Flemming, желтый

Хит
Кресло MorisНастоящее фото товара Кресло Moris, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
36

Кресло Moris

Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от95 090
Оптовая цена
33

Кресло SC05

New
Кресло President CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло President CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена
6

Кресло President CF Экокожа Черный

В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый
Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый
от 22 390
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Чехол для стола 19Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
30

Чехол для стола 19

Чехол для стола 14Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
33

Чехол для стола 14