Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
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