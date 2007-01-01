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Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый
10 оценок
26 870
Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 1Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 2Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 3Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 4Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый - фото 5

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

Артикул: CH-052-470
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.9 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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